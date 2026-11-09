L'obiettivo è chiaro: gestire al meglio i contenziosi del Comune. Il sindaco di San Vero Milis, Giuseppe Vacca, eletto lo scorso giugno, ha deciso di costituire un gruppo di lavoro interno all'amministrazione per il coordinamento e il monitoraggio delle varie cause legali.

Il gruppo è composto dal segretario comunale, che si occuperà di coordinamento, supervisione e controllo, e dai responsabili di servizio, ciascuno con riferimento ai contenziosi legati alle proprie competenze.

Ne fa parte anche il responsabile del servizio finanziario, che si occuperà degli aspetti connessi alla valutazione degli effetti finanziari delle controversie e alla quantificazione e verifica della congruità del fondo rischi contenzioso.

Come si legge nella delibera con la quale è stato costituito il nuovo servizio, «il gruppo ha la funzione di effettuare la ricognizione e il monitoraggio periodico di tutti i contenziosi pendenti dell’Ente, di assicurare il raccordo e lo scambio di informazioni tra i servizi interessati, di verificare periodicamente lo stato e l’evoluzione delle singole controversie e di assicurare il necessario raccordo con il servizio finanziario ai fini della quantificazione e della verifica periodica della congruità del fondo rischi contenzioso».

Come si legge nel documento, «ciascun responsabile è tenuto a comunicare tempestivamente al coordinatore del gruppo l'insorgenza di nuovi contenziosi, gli sviluppi rilevanti di quelli in corso e la loro definizione, nonché a fornire ogni elemento necessario per l'aggiornamento del quadro complessivo».

Il segretario comunale, in qualità di coordinatore, convocherà periodicamente il gruppo di lavoro per garantire un costante aggiornamento e monitoraggio del contenzioso.

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