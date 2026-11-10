«Manca un atto formale sullo stop allo streaming: è una scelta politica arbitraria. Ora la La maggioranza scelga la trasparenza o si assuma la responsabilità del buio». Con queste parole il consigliere dell'opposizione del Comune di San Vero Milis, Andrea Atzori commenta la decisione da parte del Comune di non trasmettere più le dirette del Consiglio comunale. Decisione presa a ridosso della seduta del 19 ottobre.

«Ma è priva di qualsiasi atto amministrativo formale che la giustifichi» - spiega Atzori che, in qualità di componente della neo Commissione Permanente Statuto e Regolamenti ha depositato una proposta ufficiale indirizzata alla presidente della Commissione, Agnese Fenu.

«La mossa punta a sbloccare lo stallo in positivo: inserire l'esame della modifica regolamentare come priorità assoluta e primo punto all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'organismo. Abbiamo deciso di offrire un'occasione di riscatto e una via d'uscita chiara a questa situazione», dichiara Andrea Atzori , «ci hanno raccontato oralmente di un presunto intoppo

burocratico improvviso e della mancanza di una norma. Ma la realtà è che spegnere le telecamere dopo 6 anni di servizio continuativo è apparsa una decisione politica arbitrariatra vestita da cavillo tecnico. Se ci fosse stata una reale convincente motivazione giuridica, esisterebbe un atto firmato a supportarla. Quell'atto non c'è. La nostra è una proposta costruttiva che si fonda sulla Costituzione, sul Tuel e sul nostro Statuto Comunale, i quali impongono la massima trasparenza e l'uso dei mezzi tecnologici per informare i cittadini - spiega ancora Atzori - Ora la palla passa alla maggioranza: se accetteranno di mettere subito mano all'adeguamento regolamentare invocato, restituiremo subito la democrazia a porte aperte a San Vero Milis. Se diranno di no, si assumeranno interamente e pubblicamente la responsabilità di voler proseguire in una sospensione arbitraria del servizio, preferendo il buio alla trasparenza. L'iniziativa punta a sanare al più presto il deficit informativo patito dai cittadini dallo scorso 22 settembre, data dell'ultima seduta regolarmente trasmessa».

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