Un mese di magia, luci e iniziative per grandi e piccoli. Dal 28 novembre al 6 gennaio il centro storico sarà il palcoscenico di “Natale a Oristano 2026 – Viaggio nel Regno dello Schiaccianoci”, il progetto da 210 mila euro approvato dalla Giunta comunale e presentato dalla Fondazione Oristano. Un percorso diffuso tra installazioni scenografiche, mercatini, spettacoli, concerti e attività culturali, pensato per animare la città durante le festività e valorizzarne il patrimonio storico e commerciale.

Il via sabato 28 novembre con la Festa delle luci, l’accensione delle luminarie e l’inaugurazione del percorso natalizio. «Vogliamo che il Natale diventi un’occasione per vivere pienamente la nostra città, riscoprirne i luoghi più suggestivi e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità», sottolinea il sindaco Massimiliano Sanna, che evidenzia la volontà di «coniugare cultura, tradizioni, turismo e promozione economica».

All’Hospitalis Sancti Antoni nasceranno il Bosco degli Alberi di Natale, con decorazioni realizzate da scuole e associazioni, e il Regno della Fata Confetto, con laboratori creativi per adulti e bambini. Previsti anche letture, proiezioni cinematografiche e iniziative filateliche. Piazza Eleonora ospiterà un grande albero, mentre piazza Manno si trasformerà nel Castello Incantato, con mercatini, giostra Belle Époque, pista di pattinaggio sul ghiaccio e Locanda dello Schiaccianoci. Ci sarà anche un trenino turistico per scoprire mura medievali, torri e monumenti.

«La dimensione culturale è il cuore di questo progetto», osserva l’assessore alla Cultura Simone Prevete, mentre l’assessore alle Attività produttive Valentina de Seneen sottolinea le opportunità per il commercio: «Le iniziative programmate possono contribuire ad aumentare la frequentazione delle piazze e delle vie commerciali». In programma anche vetrine a tema e il concorso La Vetrina dello Schiaccianoci.

«Abbiamo immaginato un Natale che accompagni cittadini e visitatori alla scoperta della città attraverso installazioni, mercatini, spettacoli e attività permanenti», conclude Tonino Falconi, presidente della Fondazione Oristano. Il calendario definitivo sarà comunicato nei prossimi giorni.

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