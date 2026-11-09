L’obiettivo è quello di divulgare e diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale per compiere scelte consapevoli e adatte agli obiettivi personali e familiari. Procedono gli appuntamenti in modalità webinar di Poste Italiane per i cittadini oristanesi. Anche questa settimana sono previste due giornate di incontro con i cittadini su argomenti fondamentali per una corretta pianificazione finanziaria.

La giornata di domani, martedì 10 novembre, sarà dedicata al tema de “Il risparmio e gli investimenti”, mentre la giornata di giovedì 12 novembre sarà dedicata al tema de “Il passaggio generazionale”. Per ciascuna giornata sono previste due sessioni, la prima alle 10 e la seconda alle 16.

Nel corso di ciascun webinar i relatori condivideranno con i partecipanti utili su come gestire al meglio risparmi e investimenti e raggiungere così il proprio benessere finanziario e su come pianificare il proprio passaggio generazionale per essere dei “buoni antenati”. I webinar di domani mattina e di giovedì pomeriggio saranno disponibili per tutti i cittadini anche con sottotitoli e interprete lis. Per partecipare gratuitamente basta collegarsi su https://www.posteitaliane.it/educazione finanziaria/eventi alla pagina web di Educazione Finanziaria, nella sezione sostenibilità del sito istituzionalewww.posteitaliane.it, scegliere la tematica di interesse e registrarsi.

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