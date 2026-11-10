«Nuova stangata anche sulle imprese sarde: in un anno bollette più care fino al 70% per elettricità e gas. Aumenti che superano anche 40mila euro l’anno».

A lanciare l’allarme è Confartigianato Sardegna, con il presidente Giacomo Meloni che afferma: «Le piccole realtà non possono continuare a pagare il prezzo più alto delle crisi energetiche. Servono stabilità, regole chiare e interventi concreti».

Confartigianato rileva che «sui bilanci aziendali sardi l’impennata di elettricità e gas dell’energia si sta scaricando con effetti mai visti prima. Dalle lavorazioni plastiche, al trattamento metalli, fino al legno-arredo e alle altre attività manifatturiere, sulle produzioni sarde il “caro energia” continua ad assumere forme diverse secondo i

processi produttivi, i consumi e le condizioni di fornitura».

Secondo i dati aggiornati del Consorzio CEnPI Confartigianato, le micro e piccole imprese italiane con consumi elettrici inferiori a 2.000 MWh pagano l’energia il 22,1% in più rispetto alla media UE a 27, con un extracosto nazionale di 4.601 milioni di euro. In Sardegna l’aggravio energetico raggiunge 124 milioni di euro.

Il confronto tra ottobre 2025 e ottobre 2026 evidenzia rincari significativi: l’elettricità aumenta tra il 50,89% e il 53,72% per diversi comparti produttivi, mentre il gas registra incrementi fino al 70,61% nella lavorazione dei metalli. E le proiezioni annuali confermano maggiori costi per decine di migliaia di euro in alcune attività.

«Quando il costo dell'energia cresce – sottolinea il Meloni – le aziende si trovano davanti a una scelta difficile: sostenere direttamente i rincari, riducendo i propri margini, oppure trasferirli sui prezzi finali, con il rischio di perdere clienti e quote di mercato. In molti comparti, soprattutto nell'alimentare e nei servizi alla persona, la possibilità di aumentare i listini è limitata dalla capacità di spesa delle famiglie e dalla concorrenza. Una parte consistente dei maggiori costi finisce così per restare a carico delle imprese, comprimendone la redditività». Per Confartigianato, la Sardegna, inoltre, sconta una condizione strutturale di insularità che rende ancora più delicato il tema della competitività. «Non possiamo chiedere alle nostre imprese di confrontarsi con i mercati nazionali ed europei senza garantire condizioni energetiche eque e sostenibili – aggiunge il presidente di Confartigianato Sardegna – la transizione energetica deve rappresentare un'opportunità per tutti, non trasformarsi in un ulteriore peso sulle spalle delle piccole imprese». Per questo, mentre c’è attesa per l’effetto che potrebbe avere il “Decreto bollette” varato ieri sera dal Consiglio dei Ministri e che dovrebbe entrare in vigore dal prossimo gennaio, Confartigianato richiama le istituzioni a una strategia energetica capace di garantire costi sostenibili e condizioni competitive. Perché, conclude Meloni, «senza energia accessibile sono a rischio redditività, investimenti, occupazione e sviluppo dei territori».

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