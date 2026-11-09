Separare la posizione di chi ha acquistato un’abitazione da quella della società costruttrice, individuando un percorso amministrativo che consenta di regolarizzare i singoli appartamenti. È l’obiettivo emerso dalla riunione della commissione Urbanistica del Comune di Oristano, presieduta da Fulvio Deriu, che ha affrontato la complessa vicenda edilizia della palazzina all’angolo tra le vie Tazzoli e Conciliazione.

Sull’immobile pesa una vicenda giudiziaria che ha portato all’annullamento dei titoli edilizi da parte del Tar, con una decisione confermata dal Consiglio di Stato. Al centro del contenzioso, il mancato rispetto delle distanze dal fabbricato confinante e l’altezza dell’edificio. Nel 2022 il Comune aveva intimato la demolizione delle opere abusive entro 90 giorni, prospettando in caso contrario l’acquisizione dell’immobile al patrimonio pubblico.

Ora si apre una possibile prospettiva per le famiglie che hanno acquistato gli appartamenti. La dirigente comunale Sara Angius, spiega Deriu, ha illustrato «l’esistenza di un procedimento amministrativo attualmente in corso» che, previa presentazione di un’apposita istanza e nel rispetto dei requisiti di legge, «potrà consentire la regolarizzazione urbanistico-edilizia delle singole unità abitative».

Il percorso riguarda le abitazioni intestate ai privati, mentre quelle ancora di proprietà della società costruttrice saranno acquisite al patrimonio comunale, indipendentemente dagli esiti delle procedure di regolarizzazione delle altre unità.

Il presidente Deriu ha ribadito la volontà di «perseguire ogni soluzione amministrativa legittimamente praticabile», affinché le conseguenze della controversa vicenda «non ricadano indiscriminatamente su coloro che ne hanno subito gli effetti». «Il rispetto delle regole urbanistiche e la tutela dei cittadini che hanno investito i propri risparmi nell’acquisto di una casa, non devono e non possono essere considerati obiettivi contrapposti», ha sottolineato. La commissione continuerà a seguire l’iter affinché il percorso possa tradursi in atti concreti e restituire ai proprietari «quella serenità e certezza giuridica che attendono da oramai troppo tempo».

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