Il Comune di Baradili intende promuovere lo sviluppo delle attività sportive concedendo un contributo per le spese sostenute dalla famiglie per la partecipazione dei minori dai 3 ai 17 anni a qualsiasi tipo di sport.

Il periodo preso in considerazione è quello tra settembre 2025 e giugno 2026. Le modalità di sostegno includono un rimborso fino al 50% della spesa sostenuta e fino ad un importo complessivo pari a 100 euro, dietro presentazione delle pezze giustificative; l’importo massimo di 100 euro potrà essere superato qualora si realizzassero delle economie che verranno ripartite tra i richiedenti, in proporzione alle spese sostenute sempre nei limiti del 50% della spesa sostenuta; la liquidazione del contributo sarà disposta in un’unica soluzione a favore delle famiglie che esibiranno regolari pezze giustificative. Gli interessati dovranno presentare la richiesta agli uffici comunali, tramite il modello predisposto dall’ente, entro il 12 novembre.

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