Gonnoscodina, entro il 10 novembre le adesioni per il soggiorno di due giorni a BosaLa gita si svolgerà solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti
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Il Comune di Gonnoscodina propone un soggiorno di due giorni a Bosa, il 28 e 29 novembre.
L’obiettivo è promuovere la socializzazione, la cultura e la riscoperta del patrimonio storico e delle tradizioni enogastronomiche della Sardegna. Il programma combina la visita guidata al borgo medievale bosano con momenti di convivialità, degustazione di eccellenze locali e attività ricreative-culturali.
Prevista una quota di partecipazione (90 euro a persona). Gli interessati, al fine di programmazione dell’iniziativa, dovranno presentare la manifestazione di interesse attraverso la compilazione del modulo predisposto dal Comune e la sua consegna agli uffici comunali entro martedì 10 novembre. La gita si svolgerà solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti.