È grande l’attesa a Gavoi in vista della 27esima edizione di “Ospitalità nel cuore della Barbagia”, tappa locale del circuito Autunno in Barbagia che si terrà i prossimi 6, 7 e 8 ottobre.

Al centro della tre giorni, le più importanti peculiarità locali, tra esposizioni, visite guidate, concerti e degustazioni. Promotori della manifestazione, il Comune e la Pro Loco, supportati da associazioni e privati. Con la grande regia dell’ASPEN.

Si aprirà venerdì 6 nei locali de “Sa Caserma Betza”, con l’inaugurazione della mostra “Camminare”, fra le fotografie di Davide Virdis e il documentario di Marco Iozzo, offrendo uno spaccato sulla transumanza. Dalle 17.00 la presentazione del volume “Canti a Ballo del popolo sardo” in collaborazione con l’Isre.

Tutti i giorni, le mostre al Museo Casa Porcu-Satta, con la storia ed evoluzione del costume tradizionale gavoese. Previste le lavorazioni e degustazioni di prodotti tipici, accompagnati dai vini e al Fiore sardo. Ci sarà anche l’omaggio a Michela Murgia con la lettura di “Viaggio in Sardegna” da parte di Valentina Loche (sabato 11.30-12,30-16,30-17,30– 18,30).

Diversi gli spazi espositivi, con un’attenzione anche ai laboratori per i più piccoli. Non mancherà la musica itinerante del coro femminile Euphoria (domenica 11.00). Si chiuderà con il XVI premio “Pionieri del turismo in Sardegna”(Casa Porcu Satta - Domenica 17,00).

Soddisfatto il sindaco Salvatore Lai: «Il programma è ricco di eventi culturali, esposizioni e una buona proposta gastronomica. Fra la consueta cortesia e la capacità di accoglienza. Il fine settimana a Gavoi, una bella pausa dalla vita frenetica e l’occasione per incontrarsi in autentica convivialità».

