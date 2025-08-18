Incidente stradale questa sera sulla statale 131 dcn, all’altezza del chilometro 30, dove un’Alfa Romeo è uscita di strada ribaltandosi più volte. A far perdere il controllo del veicolo sarebbe stata la forte pioggia che ha interessato il tratto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Nuoro, squadra 1A, che hanno estratto il conducente dall’abitacolo. L’automobilista è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Francesco. Sul posto ambulanza ed elisoccorso. Presenti anche gli agenti della Questura di Nuoro per i rilievi.

(Unioneonline/v.f.)

