Nuoro, l’allarme dell’Asl: «Attenti a quell’sms»Un invito a comporre un numero – a pagamento e con costi anche molto elevati - per informazioni che “riguardano il cittadino”
Un sms che sta circolando nelle ultime ore sui cellulari di molti cittadini del Nuorese, e su cui la Asl locale invita alla massima attenzione.
Il messaggio invita a contattare presunti “uffici ASI” al numero 89342264, sostenendo che vi siano “comunicazioni che La riguardano”. Tra l’altro il prefisso telefonico 893 è utilizzato per servizi a pagamento che possono comportare costi molto elevati.
La sigla “ASI” – volutamente ambigua – può facilmente essere confusa con quella dell’ASL, l’Azienda Socio sanitaria Locale. Per questo motivo l’ASL n. 3 di Nuoro interviene per smentire qualsiasi coinvolgimento e comunica di non aver attivato alcun numero telefonico di questo tipo.
L’ASL 3 di Nuoro non invia messaggi – si precisa in una nota – richiedendo di contattare Call Center. «Si invita l'utenza – prosegue quindi la nota – a non tentare in alcun modo di contattare il numero presente nel messaggio ricevuto e di segnalare questi casi alle Forze dell’Ordine».
Anche l'ASI - Automotoclub Storico Italiano, a seguito di segnalazioni su messaggi sms che invitavano a rivolgersi a “uffici A.S.I.” attraverso numeri di tipo 893XXXX, smentisce qualsiasi collegamento con tale comunicazione.
Si tratta a tutti gli effetti di una truffa telefonica, già segnalata anche in altre città italiane.
Massima attenzione, quindi, per evitare di cadere nella trappola.
