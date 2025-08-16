Loculi, sorpresi a coltivare una enorme piantagione di marijuana: arrestati in tre, c’è anche un minorenneColluttazione prima del fermo, per un carabiniere lesioni guaribili in cinque giorni
La Squadriglia Carabinieri di Iloghe ha arrestato tre persone, due maggiorenni (uno italiano e uno marocchino) e un 17enne per coltivazione illecita di marijuana.
Secondo quanto emerso dalle indagini, gli indagati avrebbero coltivato nelle campagne di Loculi quasi 400 piante di canapa da droga, alte circa 1 metro, il cui principio attivo è risultato del 2,89 %. Le perquisizioni, estese alle abitazioni degli indagati e a un magazzino diventati luogo di stoccaggio ed essiccazione, hanno consentito ai militari di sequestrare ulteriori 10,2 kg di marijuana e materiale per la coltivazione.
Gli arresti sono scattati quando gli indagati hanno deciso di tagliare l’intera piantagione per trasferirla altrove. Alla vista dei carabinieri, il cittadino marocchino è fuggito a piedi per i campi: raggiunto, è stato arrestato al termine di una colluttazione che ha provocato a un militare lesioni giudicate guaribili in 5 giorni dall’ospedale di Nuoro.
L’operazione è stata convalidata dall’Autorità giudiziaria ordinaria e per i minorenni e gli indagati restano in regime di arresti domiciliari.
