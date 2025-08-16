La Squadriglia Carabinieri di Iloghe ha arrestato tre persone, due maggiorenni (uno italiano e uno marocchino) e un 17enne per coltivazione illecita di marijuana.

Secondo quanto emerso dalle indagini, gli indagati avrebbero coltivato nelle campagne di Loculi quasi 400 piante di canapa da droga, alte circa 1 metro, il cui principio attivo è risultato del 2,89 %. Le perquisizioni, estese alle abitazioni degli indagati e a un magazzino diventati luogo di stoccaggio ed essiccazione, hanno consentito ai militari di sequestrare ulteriori 10,2 kg di marijuana e materiale per la coltivazione.

Gli arresti sono scattati quando gli indagati hanno deciso di tagliare l’intera piantagione per trasferirla altrove. Alla vista dei carabinieri, il cittadino marocchino è fuggito a piedi per i campi: raggiunto, è stato arrestato al termine di una colluttazione che ha provocato a un militare lesioni giudicate guaribili in 5 giorni dall’ospedale di Nuoro.

L’operazione è stata convalidata dall’Autorità giudiziaria ordinaria e per i minorenni e gli indagati restano in regime di arresti domiciliari.

