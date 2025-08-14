Un'area di circa 6.000 metri quadri a Foxi Manna, nel Comune di Tertenia, adibita ad area camper in maniera illecita e in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico. È quanto hanno sequestrato i carabinieri di Lanusei, in un intervento avviato da un provvedimento emesso d'urgenza dalla Procura della Repubblica.

Nell’area erano stati realizzati una serie di manufatti e venivano offerti dei servizi a pagamento ai fruitori del campeggio. Il terreno è di proprietà di Alessandro Melis, titolare della ditta “Top Tuning” e destinatario del decreto di sequestro preventivo d’urgenza: come spiegano i carabinieri in una nota, avrebbe avviato l’attività almeno sette anni fa, senza alcun titolo abilitativo.

Nel corso degli anni erano stati numerosi i provvedimenti e le ordinanze per interrompere l'attività, che però era proseguita lo stesso. Ora il sequestro della zona: avviato il 4 agosto, è stato convalidato dal Gip e con l’esecuzione da parte dei carabinieri di Lanusei nella giornata di ieri. Nel corso delle operazioni si è proceduto a sequestrare anche un’altra area nella disponibilità di Melis, in cui è stata realizzata quella che appare una vera e propria discarica abusiva, costituita da un quantitativo considerevole di rifiuti di varia natura.

