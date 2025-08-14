Soccorsi per mari e monti dei Vigili del fuoco nel Nuorese.

Una squadra nautica del Comando provinciale è intervenuta a Cala Santoru, Dorgali, su richiesta di un diportista in difficoltà a causa di un problema alla propria imbarcazione.

L’uomo è riuscito a trovare rifugio su uno scoglio affiorante e ha lanciato l’allarme, la squadra dei soccorritori è riuscita a recuperarlo e a ricondurlo al porto di Cala Gonone.

La squadra del presidio rurale di Santa Barbara ha invece soccorso due giovani tedeschi a 1.800 metri d’altitudine, in località “Erba irdes” monte Spada (Fonni). I due escursionisti sono stati sorpresi da un’improvvisa perturbazione che ha ridotto al minimo la visibilità impedendo il rientro al punto di partenza.

I turisti sono stati individuati, raggiunti e portati in salvo. Erano bagnati e infreddoliti, ma in buone condizioni.

