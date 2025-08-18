«Abbiamo visto una bella corsa, con degli ottimi cavalli e dei fantini bravissimi - dice Alain Paddeu, presidente dell’Associazione ippica orgolese -. Lo spettacolo è stato avvincente. In questa 39esima edizione del Palio dell’Assunta abbiamo puntato come non mai sulla valorizzazione del nostro cavallo della tradizione, l’anglo arabo sardo».

Entusiasmo e brividi

Alcune cadute hanno fatto preoccupare il numeroso pubblico e cambiato un po’ i piani. Qualche batteria è saltata per mancanza di tempo, ma alla fine la gara clou si è svolta. Gianluca Fais, su Franky, ha trionfato domenica sera nel galoppatoio di Orgosolo. Con una grande prova si è aggiudicato il palio dell’Assunta, la corsa riservata ai cavalli anglo arabi. In Barbagia la valorizzazione del cavallo isolano per eccellenza procede senza esitazioni. «Con il problema che nei nostri impianti non possiamo più correre con i purosangue, d’ora in avanti dobbiamo continuare con maggiore enfasi ad allevare il “mezzo sangue”», rimarca Paddeu.

Gemellaggio

Corse ma non solo. In un fine settimana da tutto esaurito, Orgosolo ha dato vita anche a un gemellaggio con la cittadina toscana di Casole d’Elsa, celebre per il suo palio. «L’augurio è di continuare questa collaborazione», dichiara Federica Ferrini, del comitato del Palio di Casole d’Elsa. «A Orgosolo abbiamo avuto un’accoglienza meravigliosa. Qui c’è tanta purezza, è tutto più autentico».

