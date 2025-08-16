Siniscola, frontale sulla 125: quattro persone in ospedaleLo scontro è avvenuto ieri poco prima di mezzanotte nei pressi del bivio di Santa Lucia
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Quattro feriti in un incidente avvenuto ieri in tarda serata sulla Statale 125.
Lo schianto, un frontale con due vetture coinvolte, è avvenuto al km 253 intorno alle 23.40, nei pressi del bivio di Santa Lucia, frazione del comune di Siniscola.
Sul posto gli uomini del 118 e una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Siniscola, che ha soccorso gli occupanti delle auto affidandoli alle cure del personale medico per poi mettere in sicurezza i veicoli.
Tutte e quattro le persone coinvolte sono finite in ospedale. Dei rilievi si sono occupati gli agenti dell Polizia stradale.
(Unioneonline/L)