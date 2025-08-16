Quattro feriti in un incidente avvenuto ieri in tarda serata sulla Statale 125.

Lo schianto, un frontale con due vetture coinvolte, è avvenuto al km 253 intorno alle 23.40, nei pressi del bivio di Santa Lucia, frazione del comune di Siniscola.

Sul posto gli uomini del 118 e una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Siniscola, che ha soccorso gli occupanti delle auto affidandoli alle cure del personale medico per poi mettere in sicurezza i veicoli.

Tutte e quattro le persone coinvolte sono finite in ospedale. Dei rilievi si sono occupati gli agenti dell Polizia stradale.

