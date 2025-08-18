l’incidente
18 agosto 2025 alle 17:43aggiornato il 18 agosto 2025 alle 18:26
Scontro frontale fra due auto a Osini: diversi feriti, Orientale chiusa in entrambe le direzioniSul posto è atterrato l’elicottero Echo Lima 3 dell’Areus decollato dalla base di Elmas
Scontro frontale fra due auto sull'Orientale, a sud di Tertenia, nell'isola amministrativa di Osini.
Ci sono feriti.
Sul posto è atterrato l’elicottero Echo Lima 3 dell’Areus decollato dalla base di Elmas. L'Anas ha chiuso la strada, in entrambe le direzioni, all'altezza del chilometro 93.200.
- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO -
