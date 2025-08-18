I numeri storici di telefonia fissa delle ventinove sedi di guardia medica del Nuorese cessano definitivamente di funzionare.

Il distacco avverrà sabato prossimo, 23 agosto, e da quel momento gli utenti in cerca di assistenza dovranno chiamare il 116117, il numero unico europeo per le cure mediche non urgenti, strumento adottato per facilitare l'accesso della popolazione ai servizi socio-sanitari territoriali.

A prestare assistenza sarà un operatore collegato dalla centrale AREUS di Nuoro che, sulla base del racconto dell'utente, procederà (nel caso fosse necessario) a contattare il 118 oppure, più semplicemente, potrà informare l'utente sulla copertura della sede più vicina.

L'avvio è stato possibile grazie alla collaborazione tra l'AREUS e le direzioni di ASL 3 Nuoro e il dipartimento Sanità digitale e innovazione tecnologica di ARES Sardegna.

