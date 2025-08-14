Riprendono domani, a Ferragosto, le corse del trenino verde, sulla antica linea ferroviaria tra Macomer e Bosa. Il servizio era stato interrotto lo scorso 8 luglio, per via un camion che aveva danneggiato il ponte ferroviario che sovrasta la strada 129 per Bosa. L'interruzione si era verificata a seguito di un tragico incidente che si era verificato sulla statale 131, dove aveva perso la vita un camionista, con il traffico che era stato deviato in strade secondarie, tra cui la Macomer-Bosa.

In quella circostanza, un mezzo pesante non aveva osservato l'altezza massima di transito sotto il ponte. Si era letteralmente incastrato nella struttura, spostando il ponte ferroviario di alcuni centimetri, mettendolo fuori asse e troncando tre dei particolari bulloni che sorreggono l'intera struttura. Un’interruzione che ha causato un danno immenso alle attività legate al turismo, con migliaia di prenotazioni annullate.

Si è rischiato di compromettere l'intera stagione, con le prenotazioni conquistate in campo europeo dalla cooperativa Esedra, che gestisce i viaggi col trenino verde. C'è voluto un mese e mezzo per riparare quel ponte. Domani, il giorno di Ferragosto, il trenino verde riprende la sua corsa, con l'antica carrozza carica di turisti.

