Troppa gente a Mamoiada: “Siamo al limite della capienza, non venite più”. L’appello è del sindaco, Luciano Barone, che suo malgrado si trova costretto a chiedere di evitare di arrivare in paese, preso d’assalto per Autunno in Barbagia. Non c’è più posto e le strade di accesso sono intasate.

“La straordinaria manifestazione d'affetto, nei confronti della comunità di Mamoiada, da parte dei numerosissimi visitatori sta creando disagi sulla viabilità nei vari accessi”, spiega il primo cittadino.

"Vorremmo avervi tutti nostri ospiti ma credo che questo non sia possibile, nonostante l’enorme sforzo da parte dell'organizzazione devo invitare tutti coloro che che vorrebbero mettersi in viaggio verso Mamoiada in questo momento a non farlo. E chi è già in viaggio ed è in condizioni di poter cambiare la propria destinazione, lo faccia”.

Barone, dispiaciuto, aggiunge che “il nostro centro urbano non è strutturato per una simile ondata. Per il prossimo evento”, è la battuta finale, “chiederò accoglienza e asilo al collega Truzzu”, sindaco di Cagliari.

