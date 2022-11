Mamoiada paese preso d’assalto nel giorno della tappa di Autunno in Barbagia, che si trasforma in un grande successo grazie anche alla bella giornata di sole.

Le strade del centro sono affollate da migliaia di visitatori, arrivati da tutta la Sardegna (come dimostrato dalla foto di Antonio Mele e Danilo Caldino).

Inevitabili, e pesanti, i disagi per la viabilità. A metà mattina a creare problemi ha contribuito un banale tamponamento sulla Statale 389: pochi danni, si è risolto con un Cid, ma fila di auto.

Come quelle che si sono create in tutte le strade che portano al paese: chi voleva partecipare alla manifestazione ha dovuto affrontare lunghe code e le auto sono state lasciate in modo poco ordinato lungo tutte le arterie di accesso, completamente intasate.

