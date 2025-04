“Contro la guerra, contro il riarmo, per la pace in Palestina e Ucraina e affinché i soldi vengano spesi per sanità, istruzione e lavoro e non in armi”.

Per sensibilizzare su questi temi sabato prossimo a Nuoro, promossa da Rifondazione Comunista Sardegna, si terrà una marcia della pace.

«Saremo a Nuoro contro una scelta che aumenta la spesa militare, a favore dell’industria bellica - si sostiene in una nota degli organizzatori - invece di sedare i conflitti oggi li si alimenta e su questo aspetto colpisce la trasversalità delle posizioni».

L’appuntamento è alle 17 con raduno fronte Chiesa delle Grazie in via Lamarmora. «L’invito ai cittadini è ad aderire al corteo e a far sì che, oltre le frontiere, oltre le trincee, oltre l’odio e la paura, il messaggio di pace, giustizia e diritti diventi concreto».





