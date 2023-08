Per l’ordinanza sul numero chiuso ci sarà da aspettare il 2024, ma intanto il Prefetto di Nuoro, Giancarlo Dionisi, si attiva per regolamentare le presenze a Cala Luna, nel golfo di Orosei. La spiaggia, che nel mese di agosto viene solitamente presa d’assalto dai turisti, non potrà ospitare più di quattrocento o cinquecento persone.

La circolare sarà emanata nei prossimi giorni, e rappresenterà un compromesso rispetto all’ordinanza che la sindaca di Dorgali, Angela Testone, avrebbe voluto consegnare alla cittadinanza per il periodo dal 1 agosto al 15 settembre. Un annuncio, quello della prima cittadina, che aveva scatenato polemiche e «pressioni subite al limite delle minacce».

In particolare, ad opporsi al provvedimento, erano stati i trasportatori marittimi. Il sito, infatti, è raggiungibile solo via mare o tramite un lungo sentiero, e si temeva una brusca riduzione del numero dei biglietti. Non solo, perché il dibattito era proseguito anche con il sindaco di Baunei (anche questo comune ha giurisdizione sulla spiaggia) che rivendicava un provvedimento condiviso.

Ad ottobre tutte le parti si siederanno a un tavolo per trovare la quadra in vista dell’estate 2024, ma nel frattempo sarà la Prefettura a regolare gli accessi.

