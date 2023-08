Cala Luna si prepara alla consueta invasione del mese di agosto, ma per quanto riguarda l’ordinanza sul numero chiuso, se ne riparlerà l’anno prossimo. Era stata annunciata tra le polemiche dalla sindaca di Dorgali Angela Testone, ma gli attriti col comune di Baunei per il controllo dell’arenile hanno costretto a rimandare ogni discorso.

Nel corso di un incontro a Nuoro tra Testone e il sindaco di Baunei Stefano Monni, proposto dal prefetto Giancarlo Dionisi e alla presenza anche del questore Alfonso Polverino, del comandante dei carabinieri Elvio Sabino Labagnara e della guardia di finanza Alessandro Ferri, si è raggiunto l’accordo: da ottobre ci si sederà a un tavolo e si getteranno le basi per una regolamentazione delle presenze a partire dal 2024.

Nel frattempo i controlli, nel mese di agosto, saranno intensificati: «Condivido in toto la battaglia della sindaca di Dorgali», spiega il prefetto Dionisi, «sia per la salvaguardia dell'ambiente che per la sicurezza delle persone, le rivendicazioni di natura economica vengono dopo. Ho dato solidarietà e sostegno alla sindaca per le pressioni subite che sono intollerabili. Provvederò subito», prosegue, «a emanare una circolare per evitare il sovraffollamento della spiaggia, che sarà fatta rispettare dalla forze di polizia a terra e in mare».

