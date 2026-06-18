Un’altra giornata di super lavoro per le squadre anti-incendio della Sardegna. Numerosi gli interventi per domare le fiamme divampate in diverse località dell’Isola.

Fra Teulada e Sant'Anna Arresi il fuoco ha aggredito una zona impervia tra Perdaiola e Su De Is Seis e si è reso anche necessario l’intervento di un Canadair in supporto agli uomini del Corpo Forestale (LEGGI).

Un altro Canadair decollato da Ciampino è intervenuto a Macomer, assieme a due elicotteri della Forestale, nella zona di Riu Crastu Ozzastru.

A Samatzai, un uomo di circa 70 anni è rimasto ferito mentre tentava di spegnere un incendio divampato in un terreno (LEGGI).

Fiamme anche lungo la 131 Dir, alle porte di Cagliari, con la circolazione che ha subìto disagi (LEGGI), e vigili del fuoco al lavoro nelle campagne di Capoterra, in località Is Campus, per domare un vasto incendio di sterpaglie che si è rapidamente propagato nell'area esterna di un'azienda in disuso (LEGGI).

Ancora, a Stintino circa dieci ettari di macchia mediterranea e terreno incolto sono andati in fumo a causa di un incendio divampato in località “Cuile Novo” in prossimità del mare di Pazzona (LEGGI).

Interventi anche a Villacidro, Ghilarza e Nuraminis, dove anche in questo caso sono entrati in azione gli elicotteri del Corpo forestale. A Thiesi invece le fiamme hanno interessato la zona di Chessa Muri e hanno richiesto l’intervento di un Super Puma, decollato dalla base operativa di Fenosu.

(Unioneonline)

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