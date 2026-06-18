Vasto incendio nelle campagne di Macomer, nella zona di Riu Ozzastru.

Per domare le fiamme non sono bastati due elicotteri decollati dalle basi della Forestale di Fenosu e Anela e si è reso necessario anche l’intervento di ben tre Canadair arrivati da Ciampino.

A terra le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal Dos della Forestale locale. 

(Unioneonline)

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