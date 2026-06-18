Traffico rallentato e lunghe code sulla 131 Dir, alle porte di Cagliari, per un incendio divampato nelle campagne che costeggiano l'area dell'ex inceneritore.

I disagi si registrano soprattutto nella carreggiata in direzione Sestu, dove la circolazione procede a rilento. Un tratto di strada spesso interessato da rallentamenti e criticità, spesso causati da incidenti stradali.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento, e gli agenti della polizia locale per la gestione del traffico e la sicurezza della zona.

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