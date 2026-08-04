Loiri Porto San Paolo. Da questa mattina è in corso un’attività congiunta di Corpo forestale, Carabinieri e Guardia costiera nella zona di Cala Finanza.

Gli accertamenti sono in corso anche per opere, alcune risalenti, in un piccolo approdo davanti alla ex villa Joy.

L’attività, stando a indiscrezioni, potrebbe essere partita dopo la presentazione di alcuni esposti. Per ora non ci sono conferme sull’oggetto delle verifiche e sui destinatari dell’attività di polizia giudiziaria.

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