Circa dieci ettari di macchia mediterranea e terreno incolto andati in fumo. Il vasto incendio si è sviluppato questa mattina nell’agro di Stintino, in località “Cuile Novo” in prossimità del mare di Pazzona.

Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal Corpo Forestale di Sassari a seguito di segnalazione alla Sala operativa. Allo spegnimento hanno partecipato la pattuglia della Stazione forestale di Sassari, i Barracelli di Stintino e Porto Torres, la squadra antincendio Forestas di Sassari e la squadra dei Vigili del Fuoco di Sassari.

È stato necessario l'intervento dell'elicottero della Base Antincendio di Anela. L'incendio ha percorso circa una vasta area di campi incolti. Sono in corso le operazioni di bonifica e i rilievi per definire esattamente la superficie. Il Nucleo investigativo dell'Ispettorato forestale di Sassari sta effettuando le indagini per risalire alle cause dell'incendio. In questo periodo vige il divieto di bruciare sterpaglie anche nei terreni privati.

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