Pula, fuga all’alt dei carabinieri: era ubriaco, senza patente né assicurazioneArrestato 21enne, era riuscito a far perdere le proprie tracce a bordo di uno scooter. I militari lo hanno rintracciato a casa sua
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I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cagliari hanno arrestato un 21enne fuggito a un posto di blocco.
L’episodio lungo la Strada Statale 195-bis: i militari, impegnati in un controllo alla circolazione, gli hanno intimato l'alt mentre guidava uno scooter. Ma il giovane, anziché fermarsi, si è dato alla fuga verso il centro abitato di Pula, riuscendo in un primo momento a far perdere le proprie tracce.
Le ricerche hanno consentito di rintracciarlo poco dopo, a casa sua. Sottoposto agli accertamenti, è risultato positivo al test etilometrico con un valore di poco superiore al limite penale. Non solo: viaggiava senza patente, mai conseguita, su uno scooter senza assicurazione.
Il giovane è stato dunque posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo.
(Unioneonline)