Sostenere la transizione digitale e sensibilizzare i ragazzi sul tema della sicurezza cibernetica. Sono gli obiettivi del programma, finanziato dalla Regione Sardegna, rivolto agli studenti delle scuole medie di Soleminis.

Sarà la cooperativa sociale “Tutto esaurito” di Sestu ad occuparsi del percorso formativo attraverso una serie di incontri sulla cybersicurezza e l’uso responsabile delle tecnologie digitali per sviluppare una maggiore consapevolezza sui rischi che si corrono nel cyberspazio. I ragazzi rafforzeranno le loro competenze digitali e impareranno a muoversi sul web rispettando alcune regole di prudenza per proteggere i propri dati personali e la privacy.

I giovani, pur essendo i maggiori utilizzatori di internet e dei dispositivi digitali, spesso ignorano i rischi derivanti dalla navigazione online. Altro obiettivo dell’iniziativa è contrastare la disinformazione sul web attraverso sistemi di riconoscimento delle fake news e del l’uso distorto dell’intelligenza artificiale per la manipolazione dei contenuti. Per il progetto, il Comune di Soleminis ha stanziato circa 6.000 euro.

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