Samatzai, prova a spegnere un rogo ma rimane ustionato: 70enne in codice rossoIl ferito è stato trasportato al Brotzu di Cagliari dal 118. Da accertare le cause dell’incendio, divampato in un terreno
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Paura a Samatzai, dove un uomo di circa 70 anni è rimasto ferito mentre tentava di spegnere un incendio divampato in un terreno.
Per cause ancora in fase di accertamento, il settantenne è stato raggiunto dalle fiamme, riportando ustioni di primo e secondo grado in diverse parti del corpo.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori del 118. L'uomo è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.
***Notizia in aggiornamento***