Paura a Samatzai, dove un uomo di circa 70 anni è rimasto ferito mentre tentava di spegnere un incendio divampato in un terreno.

Per cause ancora in fase di accertamento, il settantenne è stato raggiunto dalle fiamme, riportando ustioni di primo e secondo grado in diverse parti del corpo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori del 118. L'uomo è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

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