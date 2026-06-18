Squadre dei Vigili del fuoco al lavoro nelle campagne di Capoterra, in località Is Campus, per domare un vasto incendio di sterpaglie che si è rapidamente propagato nell'area esterna di un'azienda in disuso.

Le fiamme hanno coinvolto cumuli di masserizie, carcasse di automobili e materiale plastico, generando una densa colonna di fumo visibile a distanza.

Imponente il dispiegamento di mezzi e uomini: sul posto stanno operando le squadre di pronto intervento della sede centrale del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Cagliari con tre automezzi e sette operatori. Sul posto anche un'autopompa serbatoio supportata da un'autobotte per l'approvvigionamento idrico e un automezzo fuoristrada dotato di modulo antincendio per le operazioni di spegnimento d'interfaccia con la vegetazione circostante.

Durante le operazioni di spegnimento, i Vigili del fuoco hanno individuato e messo in sicurezza alcuni contenitori di GPL presenti nell'area, scongiurando potenziali rischi di esplosione.

Al momento le squadre stanno procedendo con la bonifica dei focolai residui e la messa in sicurezza dell'intera area.

Sono inoltre in corso gli accertamenti per stabilire le probabili cause dell'incendio. Non si segnalano persone coinvolte.

(Unioneonline)

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