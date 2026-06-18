Un grosso incendio si è sviluppato nelle campagne tra Teulada e Sant'Anna Arresi. La zona interessata dalle fiamme tra Perdaiola e Su De Is Seis. Si tratta di una zona impervia come fa sapere l'assessore all'ambiente Gianluca Arru del Comune di Teulada che si sta recando sul posto insieme al sindaco Angelo Milia.

Sul posto stanno operando gli uomini della Protezione Civile, con il supporto di due elicotteri della flotta regionale. Arrivato anche un canadair partito da Olbia che sta caricando sul lago di Monte Pranu.

Sul posto anche Polizia Locale e Compagnia Barracellare stanno presidiando l’area e supportando le operazioni.

Fiamme sono divampate nel pomeriggio anche a Ghilarza, Nuraminis, Stintino e Thiesi, con gli elicotteri del Corpo forestale al lavoro. A Thiesi le fiamme divampate in località Chessa Muri hanno richiesto l’intervento dell’elicottero Super Puma, decollato dalla base operativa di Fenosu.

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