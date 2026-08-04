Tre campioni prelevati dai corsi d’acqua in Sardegna sono risultati fuori norma. Sono i dati raccolti da Goletta Verde Legambiente e forniti durante la presentazione, questa mattina, nel porto turistico di Porto Torres. Sono 28 i campioni esaminati da Goletta Verde lungo le coste sarde tra il 14 e il 24 luglio: 5 sono stati prelevati in foce di fiumi o canali e 23 a mare.

Sono 3 i campioni risultati fuori dai limiti di legge alle analisi microbiologiche effettuate da laboratori specializzati sul territorio: 2 punti sono stati giudicati "Fortemente inquinati", in quanto i campioni superano di più del doppio i limiti normativi considerati, e 1 campione ha avuto il giudizio di "Inquinato". I 2 punti "Fortemente inquinati" sono la foce del Rio Foxi a Quartu Sant'Elena (Città Metropolitana di Cagliari), storicamente fuori dai limiti e la foce Sos Palones, in località San Giovanni a Posada (Nu) la cui foce risulta balneabile dal Portale Acque.

Questo punto, entro i limiti dal 2024, quest'anno per la prima volta è risultato oltre. Il campione risultato "Inquinato" è stato invece prelevato alla foce del Riu Mannu, in località Portixeddu a Fluminimaggiore (VS). Questi, in sintesi, i dati esposti oggi in conferenza stampa da Mattia Lolli, Portavoce Goletta Verde, Maria Carmela Caria, Circolo Legambiente L’Olivastro - Sassari, Alessia Merlo, Responsabile Conou Coordinamento Area 2 e Marta Battaglia, presidente Legambiente Sardegna. Presenti anche Giulia Cusmai, tenente di vascello (CP), delegato dal capo del compartimento marittimo di Porto Torres, e Raimondo Fanari, della Direzione generale di Abbanoa.

Quest’anno Goletta Verde festeggia la sua 40esima edizione solcando il Mediterraneo con due imbarcazioni storiche: la Goletta Verde – Catholica, in collaborazione con la Fondazione Goletta L.a.b, che ha navigato da Grado, in provincia di Gorizia fino in Puglia, a Brindisi; e con l’Oloferne che dalla Calabria ha dato il cambio alla Catholica, e navigherà fino ad inizio agosto fino alla Liguria, da dove quarant’anni fa partì la prima edizione di Goletta Verde.

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