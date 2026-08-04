il ritrovamento
04 agosto 2026 alle 13:24
Individuato nel lago di Vico il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra RoccellaEra disperso dallo scorso 27 giugno
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Ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo.
Secondo quanto si apprende, il cadavere è stato individuato stamattina.
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