Ancora un successo per il giovane arciere Samuele Bonelli, di 15 anni, che ha portato a Macomer una medaglia di bronzo, conquistata nei campionati italiani 3D di Tiro con l'arco.

Una semifinale mancata per un soffio, che comunque premia il liceale, già protagonista di altri successi nazionali, nonostante la giovane età. Samuele Bonelli, dal 31 al 2 agosto ha partecipato ai campionati italiano 3D di tiro con l'arco, che si sono svolti a Schilipario, vicino a Bergamo. La specialità 3D, dove gli arcieri affrontano bersagli tridimensionali a forma di animali selvatici, posizionati in pendenza a diverse distanze sconosciute.

Il ragazzo di Macomer ha disputato questi campionati con la maglia della Compagnia Arcieri Calangianus, nella categoria U20 con l'arco Longbow (un arco lungo in legno). Nella prima giornata, Samuele ha chiuso la gara di qualifica con un ottimo secondo posto e un accredito di ben 303 punti. Ciò gli ha permesso di accedere agli scontri diretti del giorno seguente. Ha quindi disputato la semifinale, che però ha perso per una manciata di punti.

Ha comunque vinto la finale per il Bronzo contro il toscano Dario Furini degli Arcieri di Sacco, per 47 a 36. La stagione outdoor si concluderà a settembre, con Samuele Bonelli impegnato a competere in altre due manifestazioni a carattere nazionale, nella sezione Allievi con l'arco nudo.

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