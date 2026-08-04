Sommerge i contenitori di rifiuti e butta il resto per terra. È successo a Sassari una mattina di pochi giorni fa, nel quartiere di Monte Rosello Alto, quando una persona ha scaricato quanto contenuto nel suo furgoncino per poi andarsene, senza avvedersi però che un cittadino aveva notato tutto e fotografato il numero di targa, informando in seguito la polizia locale.

Al termine delle indagini sono stati individuati il mezzo e il conducente, il quale ha ricevuto la multa di mille euro e il ritiro del libretto di circolazione per 30 giorni. L’intervento della Locale è frutto dell’incremento dei controlli sui comportamenti che compromettono il decoro urbano. Si tratta della prima volta che a Sassari si applica la sanzione del fermo amministrativo per illeciti ambientali. Eventualità prevista dal decreto "Terra dei Fuochi" del 2025 che ha introdotto una stretta contro l'abbandono dei rifiuti.

Se una persona abbandona rifiuti urbani (per esempio accanto ai cassonetti) usando un veicolo a motore, scatta una sanzione amministrativa da mille a 3mila euro e la sanzione accessoria del fermo amministrativo del mezzo per un mese. Stesso discorso anche con le telecamere: la polizia locale può multare in modo differito tramite la videosorveglianza comunale.

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