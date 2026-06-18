l’allarme
18 giugno 2026 alle 18:24aggiornato il 18 giugno 2026 alle 18:43
Fiamme a Villacidro, distrutta un’azienda agricolaSquadre di terra e mezzi aerei in azione per domare due diversi incendi
Allarme nel territorio di Villacidro per due incendi divampati nelle campagne nel pomeriggio di giovedì.
Uno dei due roghi ha coinvolto anche un'azienda agricola, causando pesantissimi danni.
Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenute molte squadre a terra. Grande lavoro per domare le fiamme da parte di polizia locale, corpo forestale e compagnia barracellare. A supporto, con lanci d’acqua dal cielo, anche due elicotteri.
© Riproduzione riservata