Allarme nel territorio di Villacidro per due incendi divampati nelle campagne nel pomeriggio di giovedì.

Uno dei due roghi ha coinvolto anche un'azienda agricola, causando pesantissimi danni.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenute molte squadre a terra. Grande lavoro per domare le fiamme da parte di polizia locale, corpo forestale e compagnia barracellare. A supporto, con lanci d’acqua dal cielo, anche due elicotteri. 

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