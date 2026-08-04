25 allievi marescialli delle Fiamme Gialle assegnati al Comando Provinciale di Sassari. I finanzieri, provenienti dal 96° corso “Brennero III”, frequentano il secondo anno di studi nella Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza de L’Aquila. Saranno impiegati, per un periodo di due settimane, nei Gruppi di Sassari e di Olbia, nelle Compagnie di Alghero e Porto Torres, e nella Tenenza di Ozieri. In queste sedi svolgeranno tutte le ordinarie attività operative, in particolare nei servizi di prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale organizzato e della commercializzazione di prodotti recanti marchi contraffatti oltre alle ulteriori attività istituzionali finalizzate alla salvaguardia della legalità economica sul territorio provinciale. I militari hanno incontrato nei giorni scorsi, nella caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari, il comandante provinciale Marco Sebastiani. Il colonnello ha accolto gli allievi marescialli rivolgendo loro un saluto e formulando i migliori auspici per il prosieguo della esperienza operativa in territorio sassarese, anche in vista del loro futuro inserimento nei reparti di definitiva destinazione.

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