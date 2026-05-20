Trump scherza con Melania: C'è spazio per una sola star in casa, dovrò sbarazzarmene

(Agenzia Vista) Washington, 19 maggio 2026 "Che gran lavoro, ora mi tocca andare dopo di lei, lo odio. Non mi piace mai parlare dopo la nostra splendida First Lady, perché mi fa sfigurare. Voglio ringraziare tutti voi per essere qui, è straordinario, davvero. E grazie, Melania. Siamo davvero benedetti ad avere una First Lady così, è stata... così amata", così il Presidente degli Usa Donald Trump in un discorso al Picnic del Congresso. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev