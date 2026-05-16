Gaza, soccorritori tra le fiamme dopo raid israeliani

Gaza City, 16 mag. (askanews) - Diverse persone sono rimaste uccise e decine ferite in seguito ai raid aerei israeliani su Gaza City del 15 maggio. In una delle immagini, si vedono i piani della Torre Al-Moataz, a ovest di Gaza City, avvolti dalle fiamme, mentre i soccorritori estraggono corpi senza vita e feriti dall'edificio. Israele ha dichiarato di aver effettuato un attacco a Gaza contro Ezzedine Al-Haddad, descritto come il capo del braccio armato del movimento palestinese Hamas.