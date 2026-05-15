Arianna Meloni a Cagliari: "Radicati nei territori, siamo pronti alle prossime sfide"

“Qui per ascoltare”, dichiara Arianna Meloni, capo della segreteria politica e responsabile del tesseramento di Fratelli d'Italia, a margine dell'incontro con parlamentari, consiglieri regionali e amministratori locali del partito. E sono tanti i partecipanti all'assemblea convocata a Cagliari nella sala riunioni di palazzo Tirso. Tante voci da ascoltare per serrare i ranghi e affrontare le prossime sfide. La sorella maggiore della premier non ama la luce della ribalta e soprattutto non ama microfoni e telecamere. “Preferisco lavorare nell’ombra. In Sardegna ho fatto un'eccezione", ha detto con un sorriso ai cronisti al termine della breve intervista. Accompagnata dal coordinatore regionale Francesco Mura, ha anche sottolineato il valore dell'impegno nei territori.