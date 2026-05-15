In Sardegna arriva il maestrale e scatta l’allerta della Protezione civile regionale.

Tra la serata di oggi e le prime ore di domani, si legge in na nota diramata dagli uffici dell’ente di via Biasi a Cagliari, «l’asse di una saccatura di origine polare transiterà sul Mediterraneo centro-occidentale favorendo l’approfondimento di un minimo barico al suolo sul Mar Ligure con gradiente di pressione in progressivo aumento».

A partire dalle prime ore e fino alla tarda serata di domani, quindi, sono previsti venti forti da ovest/nord-ovest «su tutta la Sardegna, con rinforzi sino a burrasca sulle coste della Gallura e sui rilievi orientali».

(Unioneonline/E.Fr.)

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