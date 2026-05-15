Cannes, John Travolta sul red carpet con la figlia Ella Blue

Cannes, 15 mag. (askanews) - La star americana John Travolta, 72 anni, sfila sul red carpet del Festival di Cannes in occasione dell'anteprima sulla Croisette del suo primo film da regista, "Volo notturno per Los Angeles" (Propeller One-Way Night Coach). Con lui la figlia, l'attrice Ella Blue Travolta, protagonista della pellicola.Il Festival gli ha conferito un premio alla carriera e con la figlia Ella, 26 anni, è volato in Costa Azzurra guidando personalmente il suo aereo.