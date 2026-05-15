America's Cup, cinque team pronti a sfidarsi nel Golfo degli Angeli

Cagliari e la Sardegna sono pronte a ospitare la regata preliminare della 38ª Louis Vuitton America’s Cup, in programma dal 21 al 24 maggio.

Cinque team veleggeranno nelle acque del Golfo degli Angeli per la fase di preparazione in vista della competizione ufficiale di Napoli 2027, per la prima volta ospitata dall'Italia.

Emirates, Luna Rossa e i britannici di GB1/Athena Racing avranno due barche, Tudor Alinghi e La Roche-Posay solo una. Domenica match race finale.

Il Race Village, allestito al porto, sarà aperto dalle 10 della mattina e durante tutte le giornate è previsto un intenso programma di eventi collaterali.