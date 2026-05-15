L’affitto risultava regolarmente pagato e nessuno in città si era accorto della sua assenza. Eppure Giancarlo Signor, 65 anni, originario della Sardegna, era morto in casa da circa un anno, ritrovato poi in avanzato stato di decomposizione, quasi mummificato. Il corpo è stato scoperto dai vigili del fuoco, allertati dai proprietari dell’appartamento.

Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, da tempo gli affittuari non riuscivano a mettersi in contatto con l’uomo.

Originario dell’Isola, viveva in città da circa 20 anni. Sul posto, all’arrivo dei vigili del fuoco e dei carabinieri, è emersa la drammatica scoperta. I vicini, che nell’ultimo anno non lo avevano proprio visto, lo hanno descritto come una persona solitaria, della cui vita si sapeva poco.

(Unioneonline)

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