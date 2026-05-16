Olbia, il fiuto del cane-finanziere scova un carico di droga in un'auto

I finanzieri del Gruppo Olbia, durante le operazioni di sbarco delle motonavi in arrivo nel porto gallurese, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato con l’accusa di traffico di stupefacenti, un 54 enne originario della provincia di Napoli, trovato in possesso di un rilevante quantitativo di droga. L’operazione delle Fiamme Gialle è scattata durante i controlli operati sui mezzi e passeggeri sbarcati dalla motonave Moby Orli proveniente da Genova. Particolare attenzione è stata rivolta al conducente di un’utilitaria, il cui atteggiamento nervoso, unitamente alle risposte evasive in merito alle ragioni del viaggio, ha destato sospetto nei militari che hanno deciso di procedere a un controllo più accurato con l’ausilio delle unità cinofile. A seguito della segnalazione dei cani antidroga Dante e Semia, particolarmente “attirati” dal mezzo, gli operanti hanno proceduto a effettuare una perquisizione più approfondita, all’esito della quale è stato scoperto, abilmente occultato all’interno dell’abitacolo, circa un chilo e mezzo di hashish sigillato sottovuoto. La sostanza, suddivisa in 3 panetti e circa un centinaio di ovuli già pronti per lo spaccio, avrebbe potuto fruttare guadagni per oltre 15.000 euro. Le immagini delle unità cinofile in azione.