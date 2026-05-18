Sardinia Food Awards: iscrizioni aperte per l'undicesima edizione

Tornano i Sardinia Food Award, gli Oscar dei produttori agroalimentari sardi, giunti all'undicesima edizione. Il percorso prosegue con nuove aziende che desiderano far parte di una community che finora ha saputo unire produttori, buyer, media e partner istituzionali attorno ai valori della qualità e dell'identità territoriale.

Il progetto è stato presentato da Donato Ala nella sede di Cagliari di Coldiretti, partner dell'iniziativa. Le iscrizioni sono aperte. Il Gala finale è previsto il 27 giugno a Pula.

Nel video le interviste di Egidiangela Sechi a Luca Saba, direttore di Coldiretti Sardegna e a Francesco Agus, Assessore regionale all'Agricoltura.