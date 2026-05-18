Taiwan: "Favorevoli a conversazione fra il nostro presidente e Trump"

Taipei, 18 mag. (askanews) - Taiwan ritiene che una telefonata tra il suo presidente e il suo omologo americano sarebbe un'occasione "ottima" e "rara" per parlare, dopo che Donald Trump ha accennato a tale possibilità, secondo quanto affermato da un alto diplomatico taiwanese. "Il punto principale è che le informazioni fornite dalla parte americana indicano che non vi è alcun cambiamento nella sua politica nei confronti di Taiwan, e questo è il punto cruciale. Pertanto, le relative dichiarazioni del Presidente Trump devono ancora essere interpretate in questo contesto", ha affermato Chen Ming-chi, viceministro degli affari esteri di Taiwan.